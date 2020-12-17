Нойер получил награду лучшего вратаря 2020 года

Теги мануэль нойербавария мюнхен

Нойер получил награду лучшего вратаря 2020 годаВратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил премию ФИФА The Best. Он признан лучшим среди своих коллег в 2020 году.

В сезоне-2019/20 немец смог вместе с командой выиграть 5 трофеев.

В финале за приз "лучший голкипер года" также боролись Алиссон ("Ливерпуль") и Ян Облак ("Атлетико").

Среди женщин лучшим голкипером стала Сара Буадди из "Лиона".

Ее конкурентками были: Кристиана Эндлер (ПСЖ) и Алисса Нихер ("Чикаго Ред Старс").

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