Нойер получил награду лучшего вратаря 2020 года

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил премию ФИФА The Best. Он признан лучшим среди своих коллег в 2020 году.

В сезоне-2019/20 немец смог вместе с командой выиграть 5 трофеев.

В финале за приз "лучший голкипер года" также боролись Алиссон ("Ливерпуль") и Ян Облак ("Атлетико").

Среди женщин лучшим голкипером стала Сара Буадди из "Лиона".