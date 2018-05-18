Нойер попал в заявку "Баварии" на финал Кубка Германии

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Нойер попал в заявку "Баварии" на финал Кубка Германии

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер включен в заявку на финал Кубка Германии с "Айнтрахтом", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер восстановился после травмы и готов выйти на поле.

Напомним, что 32-летний Нойер из-за травмы не играл с сентября прошлого года. В этом сезоне он провел всего 4 матча.

Матч "Бавария" - "Айнтрахт" состоится 19 мая и начнется в 21:00 мск.

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