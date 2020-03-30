Нойер потребовал от "Баварии" контракт до 2025 года

Теги бавария мюнхенмануэль нойералександр нюбель

Нойер потребовал от "Баварии" контракт до 2025 года

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер хочет связать себя с клубом контрактом до лета 2025 года, сообщает Bild.

Таким образом, чемпион мира-2014 собирается защищать цвета "ротен" до 39 лет.

Если мюнхенцы пойдут на условия звёздного голкипера, то новичок команды Александр Нюбель рискует на долгое время остаться без стабильной игровой практики.

Пока "Бавария" готова продлить договор с Нойером с 2021 по 2023 год, но футболиста это не устраивает.

Не пропустите: "Барселона" назвала "Баварии" стоимость тер Штегена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%

Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов