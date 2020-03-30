Нойер потребовал от "Баварии" контракт до 2025 года
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер хочет связать себя с клубом контрактом до лета 2025 года, сообщает Bild.
Таким образом, чемпион мира-2014 собирается защищать цвета "ротен" до 39 лет.
Если мюнхенцы пойдут на условия звёздного голкипера, то новичок команды Александр Нюбель рискует на долгое время остаться без стабильной игровой практики.
Пока "Бавария" готова продлить договор с Нойером с 2021 по 2023 год, но футболиста это не устраивает.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16