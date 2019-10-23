Нойер повторил рекорд Кана

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Нойер повторил рекорд Кана

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер провёл 103-й матч в рамках Лиги Чемпионов, выйдя на поле во вчерашней игре против "Олимпиакоса".

Таким образом, 33-летний футболист повторил рекорд Оливера Кана. Речь идёт о наибольшем количестве матчей, сыгранных немецкими голкиперами в самом престижном еврокубковом турнире.

Стоит отметить, что Нойер не все матчи провёл в "Баварии", в 22 из 103 он выходил на поле в футболке "Шальке".

Рекордсменом среди немецких игроков по количеству игр в ЛЧ является Филипп Лам (112). Второе место - у Томаса Мюллера (107). Кан и Нойер делят третью строчку.

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