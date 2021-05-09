Нойер повторил рекорд Кана

Теги мануэль нойероливер канбавария мюнхен

Нойер повторил рекорд КанаФото: инстаграм Нойера/Автор неизвестен

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер повторил рекорд экс-голкипер мюнхенцев Оливера Кана по сухим матчам за Бундеслиге.

Игра с "Боруссией" Менхенгладбах (6:0) стала для Нойера 204-й игрой без пропущенных мячей в Бундеслиге, такой же показатель имеет и Оливер Кан.

Для того, чтобы достичь такого результата Нойеру понадобилось всего 437 матчей, в то время как Кан провел 557 игр в чемпионате Германии.

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