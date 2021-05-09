Нойер повторил рекорд Кана
Фото: инстаграм Нойера/Автор неизвестен
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер повторил рекорд экс-голкипер мюнхенцев Оливера Кана по сухим матчам за Бундеслиге.
Игра с "Боруссией" Менхенгладбах (6:0) стала для Нойера 204-й игрой без пропущенных мячей в Бундеслиге, такой же показатель имеет и Оливер Кан.
Для того, чтобы достичь такого результата Нойеру понадобилось всего 437 матчей, в то время как Кан провел 557 игр в чемпионате Германии.
Также не пропустите: Главные новости дня: 8 мая. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
РПЛ выпустила поздравления с Днем Победы
-
"Барселона" в самый неожиданный момент провалилась против ТОП-соперника. Фаворитом на чемпионство в Испании становится Мадрид
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Санчо
-
Тухель прокомментировал успехи "Челси"
-
Патрик Виейра может возглавить "Лион"
-
Экс-игрок ЦСКА прокомментировал гол Федора Чалова в ворота "Краснодара"
-
Аллегри хочет возглавить "Реал"
-
Сутормин прокомментировал ничью с "Уфой"
-
"Интер" установил новый клубный рекорд
-
Руководство "Арсенала" поддерживает Артету
-
Нойер повторил рекорд Кана
-
Главные новости дня: 8 мая
-
Олич высказался о возможном уходе Влашича из ЦСКА
-
Хавбек ЦСКА Тикнизян отреагировал на информацию об интересе "Локомотива"
-
Соболев сравнил себя с Левандовски
-
"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и ворвался в зону Лиги Европы
-
"Барселона" назвала диагноз травмированного Бускетса
-
"Фиорентина" Кокорина обыграла "Лацио"
-
"Эспаньол" вернулся в Ла Лигу
-
Левандовски забил свой самый быстрый гол в Бундеслиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20