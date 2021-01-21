Нойер повторил рекорд Кана в Бундеслиге

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Нойер повторил рекорд Кана в Бундеслиге

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер достиг отметки в 196 матчей без пропущенных голов в Бундеслиге.

Таким образом, 34-летний страж ворот повторил рекорд турнира по количеству сухих игр.

До этого единоличным рекордсменом немецкого чемпионата был экс-голкипер "ротен" Оливер Кан.

Не пропустите: Гол Левандовски принес "Баварии" победу в матче с "Аугсбургом". | http://soccernews.ru
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