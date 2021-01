Нойер повторил рекорд Кана в Бундеслиге

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер достиг отметки в 196 матчей без пропущенных голов в Бундеслиге.

Таким образом, 34-летний страж ворот повторил рекорд турнира по количеству сухих игр.

До этого единоличным рекордсменом немецкого чемпионата был экс-голкипер "ротен" Оливер Кан.

1️⃣9️⃣6️⃣ clean sheets @Manuel_Neuer has equalled @OliverKahn's record for the most Bundesliga clean sheets #MiaSanMia pic.twitter.com/03jh7gb3qs