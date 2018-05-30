Нойер примет участие в товарищеском матче против сборной Австрии

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Нойер примет участие в товарищеском матче против сборной Австрии

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер полностью восстановился после травмы стопы и готов вернуться на поле.

Как сообщает Reuters, 32-летний страж ворот примет участие в товарищеском матче против национальной команды Австрии, который состоится 2 июня.

Напомним, что Нойер не играет с середины сентября прошлого года.

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