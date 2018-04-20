Нойер приступает к тренировкам в общей группе

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер приступает к полноценным тренировкам.

Как сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба, сегодня 32-летний страж проведёт часть тренировки в общей группе, после чего продолжит заниматься по индивидуальной программе.

Напомним, что из-за трещины в плюсневой кости Нойер не играет с сентября прошлого года.

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