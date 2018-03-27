Нойер приступил к тренировкам
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер восстановился после травмы, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Сегодня голкипер приступил к индивидуальным тренировкам. Есть вероятность, что он успеет набрать форму к Чемпионату Мира-2018.
Напомним, что 32-летний Нойер сломал ногу в сентябре прошлого года и с тех пор на поле не появлялся.
Не пропустите: Тухель намерен возглавить "Баварию". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Избиение "Альбиселесте" в Мадриде: Испания громит Аргентину
-
На последних минутах Италия уходит от поражения в матче с Англией
-
Не реванш, но победа: Бразилия в гостях обыграла Германию
-
И снова без шансов для команды Черчесова: Россия проигрывает Франции
-
В контрольном поединке сборная Украины взяла верх над Японией
Лента новостей
-
Нигматуллин: "Товарищеские матчи показали, что у сборной России - дырявая защита"
-
"Манчестер Юнайтед" готов обменять Де Хеа на Роналду
-
"Реал" определил замену для Бэйла
-
"Манчестер Сити" готов предложить Неймару контракт на 35 миллионов евро в год
-
Созин: "Тройка - Нойштедтер, Кудряшов, Гранат - это уровень первой лиги или ПФЛ"
-
Роберто Карлос: "Неймар должен играть в "Реале"
-
Перес намерен отказаться от трансфера Салаха из-за его высокой стоимости в пользу другой звезды
-
Защитник "Севильи" Лангле сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"
-
Игнатьев назвал лучших игроков сборной России в матче с французами
-
Иско намерен покинуть "Реал"
-
Летом "Манчестер Сити" намерен побить свой трансферный рекорд
-
"Ювентус" интересуется защитником "Интера"
-
Кириченко назвал лучшего игрока сборной России в матче с французами
-
"Интер" практически оформил три летних своих подписания
-
Матч Испания – Аргентина в одной картинке
-
ПСЖ планирует сделать заманчивое предложение Пьяничу
-
Сампаоли: "В перерыве Месси спускался в раздевалку, чтобы подбодрить молодых игроков"
-
Рауш: "После перерыва играли здорово"
-
Неймар потребовал от ПСЖ увеличения его оклада
-
Моуринью принял решение по будущему Погба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|66
|2
|Шальке
|27
|49
|3
|Боруссия Дортмунд
|27
|48
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|45
|5
|Байер Леверкузен
|27
|44
|6
|РБ Лейпциг
|27
|43
|7
|Хоффенхайм
|27
|39
|8
|Штутгарт
|27
|37
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|36
|10
|Аугсбург
|27
|35
|11
|Герта
|27
|35
|12
|Вердер Бремен
|27
|33
|13
|Ганновер 96
|27
|32
|14
|Фрайбург
|27
|30
|15
|Вольфсбург
|27
|25
|16
|Майнц 05
|27
|25
|17
|Кельн
|27
|20
|18
|Гамбург
|27
|18