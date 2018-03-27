Нойер приступил к тренировкам

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Нойер приступил к тренировкам

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер восстановился после травмы, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Сегодня голкипер приступил к индивидуальным тренировкам. Есть вероятность, что он успеет набрать форму к Чемпионату Мира-2018.

Напомним, что 32-летний Нойер сломал ногу в сентябре прошлого года и с тех пор на поле не появлялся.

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