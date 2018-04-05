Нойер приступил к упражнениям с мячом

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться после травмы и тренироваться по индивидуальной программе.

Как сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба, в четверг 32-летний страж ворот приступил к упражнениям с мячом.

Напомним, что Нойер находится в лазарете с середины сентября прошлого года.

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