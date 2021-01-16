Нойер признан лучшим голкипером десятилетия по версии IFFHS

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер возглавил рейтинг лучших голкиперов десятилетия от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Немецкий страж ворот опередил легендарного итальянца Джанлуиджи Буффона, до сих пор выступающего за "Ювентус", несмотря на возраст (28 января исполнится 43 года).

Топ-10 лучших вратарей десятилетия

1. Мануэль Нойер ("Бавария", Германия);

2. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия);

3. Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия);

4. Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция);

5. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика);

6. Ян Облак ("Атлетико", Словения);

7. Петр Чех (экс-"Челси" и "Арсенал", Чехия);

8. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Германия);

9. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания);

10. Икер Касильяс (экс-"Реал" и "Порту", Испания).

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