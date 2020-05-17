Нойер прокомментировал гостевую победу над "Унионом"
Капитан "Баварии" Мануэль Нойер подвел итоги победного матча 26-го тура Бундеслиги против "Униона" (2:0).
"Рады вернуться на поле и тому, что домой уедем с тремя очками. Мы заслужили эту победу Мы много занимались, после 9 недель без матчей", - сказал футболист.
Также голкипер ответил о возможном продлении контракта с "Баварией".
"Пока не о чем объявлять. Я счастлив быть в "Баварии", а "Бавария" рада видеть меня капитаном. Мы настроены оптимистично, но еще не договорились", - цитирует Нойера Sky.
Соглашение вратаря с "Баварией" рассчитано до 2021 года. Стороны пока не могут согласовать условия нового контракта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|26
|33
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|25
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|26
|17