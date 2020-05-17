Нойер прокомментировал гостевую победу над "Унионом"

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Нойер прокомментировал гостевую победу над "Унионом"

Капитан "Баварии" Мануэль Нойер подвел итоги победного матча 26-го тура Бундеслиги против "Униона" (2:0).

"Рады вернуться на поле и тому, что домой уедем с тремя очками. Мы заслужили эту победу Мы много занимались, после 9 недель без матчей", - сказал футболист.

Также голкипер ответил о возможном продлении контракта с "Баварией".

"Пока не о чем объявлять. Я счастлив быть в "Баварии", а "Бавария" рада видеть меня капитаном. Мы настроены оптимистично, но еще не договорились", - цитирует Нойера Sky.

Соглашение вратаря с "Баварией" рассчитано до 2021 года. Стороны пока не могут согласовать условия нового контракта.

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"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги

"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги

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