Нойер прокомментировал ничейный результат матча "Баварии" с "РБ Лейпцигом"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что думает о ничейном результате своей команды в матче 4-го тура чемпионата Германии с "РБ Лейпцигом" (1:1). Об этом сообщает официальный сайт клуба.



"В первом тайме мы должны были решать исход матча, больше забивать. Мы доминировали до гола "Лейпцига", 1:1 отбросил нас назад. Во втором тайме мы уже не так уверенно контролировали мяч. Мы сделаем выводы и проанализируем недочеты", - сказал Нойер.



"Бавария" с 8 баллами занимает 3 место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с 10 очками возглавляет таблицу.

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