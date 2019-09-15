Нойер прокомментировал ничейный результат матча "Баварии" с "РБ Лейпцигом"
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что думает о ничейном результате своей команды в матче 4-го тура чемпионата Германии с "РБ Лейпцигом" (1:1). Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"В первом тайме мы должны были решать исход матча, больше забивать. Мы доминировали до гола "Лейпцига", 1:1 отбросил нас назад. Во втором тайме мы уже не так уверенно контролировали мяч. Мы сделаем выводы и проанализируем недочеты", - сказал Нойер.
"Бавария" с 8 баллами занимает 3 место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с 10 очками возглавляет таблицу.
А еще: "РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Антон Миранчук пропустит матч "Локомотива" с "Байером"
-
Прессинг "Норвича" загнал "Ман Сити" в будку и поднял настроение Клоппу! Разбираем сенсационный матч 5 тура АПЛ
-
Отец Месси провел переговоры с "Интер Майами"
-
Алькасер заявил, что в "Барселоне" некоторые люди к нему плохо относились
-
"Ювентус" не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней
Лента новостей
-
"Барселона" без Месси разобрала "Валенсию", но провела ужасный матч в обороне! Коллектив Эрнесто Вальверде все еще не внушает уверенности
-
Симеоне высказался о поражении "Атлетико" в матче с "Реал Сосьедадом"
-
Антон Миранчук пропустит матч "Локомотива" с "Байером"
-
Защитник ЦСКА Гогуа поделился ожиданиями от матча с "Тамбовом"
-
Прессинг "Норвича" загнал "Ман Сити" в будку и поднял настроение Клоппу! Разбираем сенсационный матч 5 тура АПЛ
-
Бускетс заявил, что не нужно сравнивать Стерлинга с Месси
-
УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче "Лион" - "Зенит"
-
Слуцкий подвел итоги матча "Витесса" с ПСВ
-
1
Отец Месси провел переговоры с "Интер Майами"
-
Рейнгольд жестко высказался о Кононове после поражения "Спартака"
-
Азар поделился впечатлениями после дебюта за "Реал"
-
Сын Шевченко тренируется в академии "Челси"
-
Алькасер заявил, что в "Барселоне" некоторые люди к нему плохо относились
-
Конте прокомментировал жалобы Сарри на жару
-
Сульшер: "Не похоже, что Гарри слишком сильно скучал по "Лестеру"
-
Слуцкий рассказал, почему выкладывает приколы про себя в своем инстаграме
-
Гвардиола иронично прокомментировал 5-очковое отставание от "Ливерпуля"
-
Нойер прокомментировал ничейный результат матча "Баварии" с "РБ Лейпцигом"
-
Суарес посвятил гол в ворота "Валенсии" умершей от рака дочери Энрике
-
"Ювентус" не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0