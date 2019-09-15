Нойер прокомментировал ничейный результат матча "Баварии" с "РБ Лейпцигом"

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Нойер прокомментировал ничейный результат матча "Баварии" с "РБ Лейпцигом"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что думает о ничейном результате своей команды в матче 4-го тура чемпионата Германии с "РБ Лейпцигом" (1:1). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"В первом тайме мы должны были решать исход матча, больше забивать. Мы доминировали до гола "Лейпцига", 1:1 отбросил нас назад. Во втором тайме мы уже не так уверенно контролировали мяч. Мы сделаем выводы и проанализируем недочеты", - сказал Нойер.

"Бавария" с 8 баллами занимает 3 место в турнирной таблице Бундеслиги. "РБ Лейпциг" с 10 очками возглавляет таблицу.

А еще: "РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя| http://soccernews.ru
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3 Вольфсбург Вольфсбург 3 7
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 3 7
5 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 3 6
6 Фрайбург Фрайбург 3 6
7 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 3 4
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 3 4
9 Шальке Шальке 3 4
10 Унион Берлин Унион Берлин 3 4
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 2 3
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 2 3
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