Нойер прокомментировал поражение от Англии

Фото: инстаграм Нойера/Автор неизвестен

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение от сборной Англии в матче 1/8 финала Евро-2020.

"У нас был отличный момент. И разочарование теперь огромное. Мы не сумели снова пройти англичан.

Игра получилась "на тоненького": в первом тайме отличный шанс забить был у Вернера, а потом – у Мюллера. Не то чтобы Англия все время стеной стояла у ворот.

Когда я увидел Лева, то испытал очень грустные эмоции. Он прекрасный человек, мы все многим ему обязаны. Очень жаль, что великая эра закончилась таким образом", – сказал Нойер.

Напомним, что этот стал последним для Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии. Ему на смену придет Ханси Флик.

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