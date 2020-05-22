Нойер прокомментировал продление контракта с "Баварией" до 2023 года

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, что думает о новом контракте с мюнхенским клубом.

Новое соглашение между голкипером и немецкой командой будет действовать до лета 2023 года.

"Уверен в нашем клубе полностью. В ближайшее время будет показывать отличный футбол.

У нас есть цели, которых мы хотим достичь в этом сезоне. У нас отличная команда и очень здорово быть ее капитаном. Это моя работа, которую я хочу продолжать до 2023 года.

Одна из наших самых больших целей на следующие несколько лет - сыграть в домашнем финале Лиги Чемпионов-2021/22", - цитирует Нойера Goal.com со ссылкой на пресс-службу мюнхенцев.

34-летний Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. Всего в составе мюнхенского клуба он провел 374 матча во всех турнирах и пропустил 266 голов. Ранее играл за "Шальке". Семикратный чемпион Германии, четырехкратный обладатель Кубка Германии, трехкратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, чемпион мира.

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