Нойер пропустит матч с "Атлетико"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик сообщил, что основной вратарь команды Мануэль Нойер пропустит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико". Место в воротах займет Александр Нюбель.
"Завтра защищать ворота "Баварии" будет Нюбель. Он доказал свой уровень на тренировках. Кроме того, он хорошо сыграл в матче Кубка Германии", - приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.
Матч "Атлетико" - "Бавария" состоится завтра, 1 декабря.
В нынешнем сезоне 34-летний Нойер провел за "Баварию" 15 матчей во всех турнирах и пропустил 20 голов. 24-летний Нюбель сыграл 1 матч и покинул поле без пропущенных мячей.
Не пропустите: Нойер установил новый рекорд по количеству победных матчей подряд в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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