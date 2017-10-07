Нойер пропустит около шести месяцев

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Нойер пропустит около шести месяцев

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, сколько ему может потребоваться времени для восстановления от травмы.

"Операция была произведена из-за проблемы внутри самой стопы. Восстановление может занять до полугода" - приводит слова Нойера Die Welt.

Ранее предполагалось, что Нойер выбыл на несколько месяцев.

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