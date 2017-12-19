Нойер пропустит зимний сбор "Баварии" в Катаре

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер пропустит зимний сбор команды в Катаре.

Такое заявление сделал главный тренер немецкого гранда Юпп Хайнкес.

"Мануэль остаётся в Германии и не едет с нами в Катар. Мы совершенно не хотим рисковать. Будем увеличивать нагрузку для него постепенно", — сказал специалист.

Напомним, что Нойер сломал ногу в сентябре во время тренировки.

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