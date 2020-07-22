Нойер рассказал, когда планирует завершить карьеру

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Нойер рассказал, когда планирует завершить карьеру

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал о том, когда намерен завершить карьеру. Об этом сообщается в твиттере Bayern & Germany. 

"У каждого игрока есть одна карьера. Когда ты ее заканчиваешь - пути назад нет. Если футбол станет для меня обузой, я поступлю, как Филипп Лам. У меня все еще есть огромное желание играть в футбол. Всегда есть трофеи, которые можно выиграть.

Я уверен, что являюсь лучшем, хоть мне и не 17 лет. Первый номер в "Баварии" и сборной Германии всегда находится в конкуренции", - сказал Нойер.

Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

А еще: Мануэля Нойера раскритиковали за исполнении песни, автора которой обвиняют в фашизме| http://soccernews.ru
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