Нойер рассказал, когда планирует завершить карьеру
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал о том, когда намерен завершить карьеру. Об этом сообщается в твиттере Bayern & Germany.
"У каждого игрока есть одна карьера. Когда ты ее заканчиваешь - пути назад нет. Если футбол станет для меня обузой, я поступлю, как Филипп Лам. У меня все еще есть огромное желание играть в футбол. Всегда есть трофеи, которые можно выиграть.
Я уверен, что являюсь лучшем, хоть мне и не 17 лет. Первый номер в "Баварии" и сборной Германии всегда находится в конкуренции", - сказал Нойер.
Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.
А еще: Мануэля Нойера раскритиковали за исполнении песни, автора которой обвиняют в фашизме| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20