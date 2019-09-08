Нойер рассказал, когда завершит карьеру
Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, когда планирует завершить карьеру. Об этом сообщает Die Welt.
"Когда чувствуешь, что больше не нужен команде, выходить на поле уже трудно. Тогда и нужно завершать карьеру. Я чувствую, что нужен сборной. Здесь все рады видеть меня. Я должен оправдывать надежды команды.
Я очень люблю футбол. Мне нравится играть и тренироваться. В свои 33 года я чувствую, что могу стать лучше", - сказал Нойер.
Голкипер играет в "Баварии" с 2011 года. За сборную Германии он выступает с 2009 года.
А еще: Нойер полностью восстановился после травмы, которая беспокоила его с 2017 года| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" готова предложить Месси пожизненный контракт
-
Черчесов: "Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая"
-
Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе
-
Самедов и Павлюченко собрали аншлаг в матче любительской лиги
-
Легенды Манчестера. Сравниваем девять иностранцев, которые забивали более 50 голов за МЮ
Лента новостей
-
Ионов перед матчем с Казахстаном испытывает проблемы с икроножной мышцей
-
Дзюба и Лунев провели пенальти-дуэль на щелбаны
-
Гризманн назвал причину незабитого пенальти
-
Гильерме: "Казахстан - для меня неудобный соперник"
-
Инсинье хочет продлить контракт с "Наполи"
-
"Барселона" готова предложить Месси пожизненный контракт
-
Гильерме рассказал о своей активности в социальных сетях
-
Черчесов: "Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая"
-
Манчини заявил, что сборная Италии хочет досрочно попасть на Евро-2020
-
Семак призывает участвовать сегодня в выборах
-
Силва рад, что Неймар не покинул ПСЖ
-
1
Нойер рассказал, когда завершит карьеру
-
Эдерсон: "Бавария" с Коутиньо стала одним из фаворитов Лиги чемпионов"
-
Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе
-
Игнатьев: "Я лично не хочу и не хотел уходить из "Краснодара"
-
"Анжи" обратился к Самюэлю Это’О
-
Пике: "Фергюсон был мне как второй отец"
-
Дешам ярко высказался о Кингсли Комане
-
Сын Райта-Филлипса заключил контракт с "Манчестер Сити"
-
Самедов и Павлюченко собрали аншлаг в матче любительской лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0