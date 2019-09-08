Нойер рассказал, когда завершит карьеру

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, когда планирует завершить карьеру. Об этом сообщает Die Welt.



"Когда чувствуешь, что больше не нужен команде, выходить на поле уже трудно. Тогда и нужно завершать карьеру. Я чувствую, что нужен сборной. Здесь все рады видеть меня. Я должен оправдывать надежды команды.



Я очень люблю футбол. Мне нравится играть и тренироваться. В свои 33 года я чувствую, что могу стать лучше", - сказал Нойер.

Голкипер играет в "Баварии" с 2011 года. За сборную Германии он выступает с 2009 года.

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