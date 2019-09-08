Нойер рассказал, когда завершит карьеру

1 Теги мануэль нойербавария мюнхенгермания

Нойер рассказал, когда завершит карьеру

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер рассказал, когда планирует завершить карьеру. Об этом сообщает Die Welt.

"Когда чувствуешь, что больше не нужен команде, выходить на поле уже трудно. Тогда и нужно завершать карьеру. Я чувствую, что нужен сборной. Здесь все рады видеть меня. Я должен оправдывать надежды команды.

Я очень люблю футбол. Мне нравится играть и тренироваться. В свои 33 года я чувствую, что могу стать лучше", - сказал Нойер.

Голкипер играет в "Баварии" с 2011 года. За сборную Германии он выступает с 2009 года.

А еще: Нойер полностью восстановился после травмы, которая беспокоила его с 2017 года| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Последний ТОП-год Нойера был до травмы в сезоне 16/17,потом,как отцепило,у Германии теперь новый ТОП-кипер-это Тер Штеген,а Нойер,боюсь,отработаный материал.

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