Нойер рассказал кого опасается в "Локомотиве"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, кого стоит выделить в составе "Локомотива" перед матчем Лиги чемпионов.

"Я всегда пристально слежу за атакой соперников. Миранчук, Эдер и Смолов — это действительно качественные игроки. Но знаю, что Смолов не сыграет с нами.

В первом матче "Локо" был очень опасен в начале — в одном из моментов, с ударом головой, нам повезло. Также соперник был хорош в контратаках, смог забить гол. Важно компактно и надежно сыграть в обороне. Надеюсь, это получится", сказал голкипер.