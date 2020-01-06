Нойер рассказал о своем отношении к переходу в "Баварию" голкипера Нюбеля
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер поделился мнением о предстоящем переходе в мюнхенский клуб голкипера "Шальке" Александра Нюбеля.
"Клуб принял данное решение с мыслями о долгосрочной перспективе. Нюбель является отличным голкипером. Но в "Баварии" всегда играют хорошие вратари. Ульрайх отлично стоял в воротах, когда подменял меня.
Мое решение о продлении контракта с "Баварией" не зависит от перехода Нюбеля. Я намерен выходить на поле в каждом матче, но решать будет тренер", - приводится слова Нойера в Twitter Bayern & Germany.
Напомним, что 23-летний Нюбель перейдет в "Баварию" ближайшим летом. Голкипер подписал с мюнхенским клубом контракт до лета 2025 года с зарплатой в 5,5 миллионов евро в год.
Не пропустите: Нойер может отказаться от продления контракта с "Баварией". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
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|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
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|15
|17
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