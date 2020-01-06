Нойер рассказал о своем отношении к переходу в "Баварию" голкипера Нюбеля

Теги бавария мюнхенмануэль нойералександр нюбель

Нойер рассказал о своем отношении к переходу в "Баварию" голкипера Нюбеля
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер поделился мнением о предстоящем переходе в мюнхенский клуб голкипера "Шальке" Александра Нюбеля.

"Клуб принял данное решение с мыслями о долгосрочной перспективе. Нюбель является отличным голкипером. Но в "Баварии" всегда играют хорошие вратари. Ульрайх отлично стоял в воротах, когда подменял меня.

Мое решение о продлении контракта с "Баварией" не зависит от перехода Нюбеля. Я намерен выходить на поле в каждом матче, но решать будет тренер", - приводится слова Нойера в Twitter Bayern & Germany.

Напомним, что 23-летний Нюбель перейдет в "Баварию" ближайшим летом. Голкипер подписал с мюнхенским клубом контракт до лета 2025 года с зарплатой в 5,5 миллионов евро в год.

Не пропустите: Нойер может отказаться от продления контракта с "Баварией". | http://soccernews.ru

 
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