Нойер рассказал о своих эмоциях во время финала Лиги Чемпионов
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер поделился воспоминаниями о финальном матче Лиги Чемпионов сезона 2019/20.
Напомним, что немецкая команда со счётом 1:0 обыграла ПСЖ и стала победителем турнира впервые с 2013 года.
"Безусловно, особенными стали сейвы после ударов Неймара и Мбаппе в первом тайме. В плане напряжения матч был похож на финал ЧМ-2014. Только после финального свистка можно было осознать, что ты победил. Тогда давление уменьшается, и ты веришь, что сделал это.
Без сомнения, это особенное чувство, по которому мы соскучились с 2013 года. Немного не хватало эмоций фанатов. Кстати, как и семь лет назад, я взял на память кусок сетки", - рассказал Нойер в интервью Bild.
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