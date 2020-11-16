Нойер рассказал об ожиданиях от матча Лиги наций с Испанией

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о предстоящем матче Лиги наций с Испанией.

"Думаю, мы можем быть удовлетворены результатами нашей команды. Надеюсь, мы сможем закончить этот год на международной арене с отличным результатом в качестве лидеров таблицы", - отметил футболист.

Матч Испания - Германия состоится 16 ноября. Начало - в 22:45 (мск). Германия лидирует в группе с 9 баллами.

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