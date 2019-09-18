Нойер раздумывает над завершением международной карьеры в следующем году
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер может в скором времени завершить карьеру в сборной Германии.
По информации Sport Bild, звёздный футболист размышляет над перспективой прекратить выступления за "Бундестим" после Евро-2020.
33-летний Нойер выступает за сборную Германии с 2009 года, сыграл 87 матчей и пропустил 73 гола.
Недавно в немецкой национальной команде вспыхнул конфликт - голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген выразил недовольство своим положением, он считает, что уже достоин стать первым номером в сборной.
Не пропустите: Лев высказался о ситуации с голкиперами сборной Германии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Умер бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен
-
В раздевалке ПСЖ возник конфликт из-за дружбы двух игроков с Месси
-
Ансу Фати установил клубный рекорд "Барселоны"
-
Тер Штеген повторил рекорд Лиги Чемпионов по отбитым пенальти
-
ПСЖ провел мощную трансферную кампанию, но одна деталь явно инородная! Как будут играть подопечные Тухеля по ходу сезона?
Лента новостей
-
Защитник "Ливерпуля" удалил свой аккаунт в Twitter из-за критики
-
Хави назвал трех фаворитов на победу в Лигу Чемпионов-2019/20
-
Матч "Зенит" – "Рубин" начнется с минуты молчания в память о Риксене
-
Хави назвал игрока, который станет лучшим в мире после ухода Месси и Роналду
-
Рикельме: "Мечтаю, чтобы Месси сыграл за "Боку Хуниорс"
-
Бывшая жена Тимощука рассказала, как состоялся трансфер игрока в "Баварию"
-
РПЛ опубликовала лучшие голов 9-го тура
-
2
"Боруссия" - "Барселона": "шмели" размазали каталонцев, но не смогли переиграть Тер Штегена, а Месси стал худшим на поле
-
В "Зените" анонсировали акцию в память о Фернандо Риксене
-
"Краснодар" отправился в Швейцарию на матч Лиги Европы с "Базелем"
-
"Барселона" назвала диагноз травмированного Жорди Альбы
-
"Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью Риксена
-
Роналду рассказал, сколько автомобилей в его личном гараже
-
Нойер раздумывает над завершением международной карьеры в следующем году
-
Умер бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен
-
"Ливерпуль" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
-
Лукас Сантос спел песню "Мальчик хочет в Тамбов" перед дебютом за ЦСКА
-
Роналду рассказал, как в детстве питался бесплатными бургерами из "Макдоналдса"
-
Ван Дейк опроверг слухи о согласовании нового контракта с "Ливерпулем"
-
"Локомотив" определился с формой, в которой сыграет с "Байером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0