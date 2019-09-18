Нойер раздумывает над завершением международной карьеры в следующем году

Теги бавария мюнхенмануэль нойергермания

Нойер раздумывает над завершением международной карьеры в следующем году

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер может в скором времени завершить карьеру в сборной Германии.

По информации Sport Bild, звёздный футболист размышляет над перспективой прекратить выступления за "Бундестим" после Евро-2020.

33-летний Нойер выступает за сборную Германии с 2009 года, сыграл 87 матчей и пропустил 73 гола.

Недавно в немецкой национальной команде вспыхнул конфликт - голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген выразил недовольство своим положением, он считает, что уже достоин стать первым номером в сборной.

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