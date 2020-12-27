Нойер считает, что "Бавария" может выиграть клубный чемпионат мира

Теги мануэль нойербавария мюнхен

Нойер считает, что "Бавария" может выиграть клубный чемпионат мираВратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер рассказал, чего ждет от предстоящего клубного чемпионата мира. По его мнению, немцам по силу выиграть турнир.

"Уже очень скоро нам предстоит сразиться за еще один большой титул, — цитирует Нойера официальный сайт клуба. — Когда мы побеждали в 2013 году на клубном чемпионате мира - это стало прекрасным завершением года. Теперь, в феврале, мы снова можем войти в историю. И мы обязательно сделаем все, чтобы воспользоваться данным шансом. Постараемся сделать приятно как нашим фанатам, так и клубу".

Напомним, клубный чемпионат мира пройдет 1-11 февраля в Катаре. Команда Ханси Флика начнет турнир со стадии полуфиналов. Соперник немцев определиться позднее.

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