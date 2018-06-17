Нойер шокирован поражением от Мексики



Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение от Мексики (0:1) в первом матче группового этапа Чемпионата Мира-2018.

"Все говорили, что выиграем мы, но мексиканцы очень удивили. Мне кажется, они и сами удивлены. Жаль, что мы не смогли сравнять счет.

Завтра мы, естественно, обсудим все детали с тренерами, постараемся стать сильней на каждом участке поля и сконцентрироваться на оставшихся двух играх. Наша цель - выиграть их", - приводят слова Нойера российские СМИ.

Стоит отметить, что Германия проиграла в стартовом матче ЧМ впервые за последние 36 лет.

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