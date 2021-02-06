Нойер снова установил рекорд Бундеслиги

В матче 20 тура чемпионата Германии против "Герты" голкипер "Баварии" Мануэль Нойер вновь оставил свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, он установил еще один рекорд Бундеслиги, утверждает ОРТА.

Этот поединок стал 16 для Нойера в матчах чемпионата Германии против "Герты", в котором он не пропустил гол в свои ворота. Ранее ни один вратарь не мог сыграть "на ноль" в 16 матчах Бундеслиги против одного и того же соперника.



Напомним, в Германии голкипер выступал за "Шальке", откуда летом 2011 года перешел в мюнхенскую "Баварию".



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