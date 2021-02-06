Нойер снова установил рекорд Бундеслиги
В матче 20 тура чемпионата Германии против "Герты" голкипер "Баварии" Мануэль Нойер вновь оставил свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, он установил еще один рекорд Бундеслиги, утверждает ОРТА.
Этот поединок стал 16 для Нойера в матчах чемпионата Германии против "Герты", в котором он не пропустил гол в свои ворота. Ранее ни один вратарь не мог сыграть "на ноль" в 16 матчах Бундеслиги против одного и того же соперника.
Напомним, в Германии голкипер выступал за "Шальке", откуда летом 2011 года перешел в мюнхенскую "Баварию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20