Нойер сравнил составы "Баварии" 2013 и 2020 годов

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Нойер сравнил составы "Баварии" 2013 и 2020 годов

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер считает, что нынешний состав сильнее команды образца 2013 года.

"Этот состав лучше по всем показателям. Теперь у нас есть глубина, классом обладают не только 18 человек. У нас фантастическая команда", - цитирует Нойера Goal.com.

Напомним, что в 2013 году "Бавария" под руководством Юппа Хайнкеса завоевала требл.

В текущем сезоне "ротен" повторят достижение 7-летней давности, если в финале Лиги Чемпионов победят ПСЖ.

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