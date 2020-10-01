Нойер стал лучшим голкипером прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер признан лучшим голкипером минувшего сезона Лиги Чемпионов. Об этом стало известно во время жеребьевки группового этапа ЛЧ, который проходит сегодня, 1 октября, в Ньоне.

В сезоне-2019/20 Нойер в составе "Баварии" выиграл Лигу Чемпионов, обыграв в финале ПСЖ. Всего он провел в прошлом розыгрыше ЛЧ 15 матчей, в шести из которых голов не пропускал.

Среди женщин лучшей стала вратарь "Лиона" Сара Буадди.

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