Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер стал лучшим игроком Лиги Чемпионов на прошедшей неделе.
34-летний футболист отлично показал себя в финальном матче турнира с ПСЖ (1:0). Голкипер несколько раз отметился эффектными спасениями.
Игроком недели в #ЛигаЧемпионов вы признали Мануэля Нойера!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 25, 2020
Подробнее https://t.co/tM7RLgv8L6 pic.twitter.com/NYekDDmNdX
В борьбе за награду Нойер обошел игрока "Баварии" Кингсли Комана, хавбека мюнхенцев Тьяго Алькантару и защитника ПСЖ Маркиньоса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20