Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер стал лучшим игроком Лиги Чемпионов на прошедшей неделе.

34-летний футболист отлично показал себя в финальном матче турнира с ПСЖ (1:0). Голкипер несколько раз отметился эффектными спасениями.

В борьбе за награду Нойер обошел игрока "Баварии" Кингсли Комана, хавбека мюнхенцев Тьяго Алькантару и защитника ПСЖ Маркиньоса.

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