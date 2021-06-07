Нойер стал первым голкипером, сыгравшим 100 матчей за сборную Германии

Фото: инстаграм сбогрной Германии/Автор неизвестен

Сборные Германии и Латвии проводят товарищеский матч.

В составе немецкой команды на поле вышел вратарь Мануэль Нойер. Он проводит 100-й матч за национальную команду – это рекорд для вратарей. Перед игрой партнеры устроили ему почетный коридор.

Лишь 12 футболистов провели на сборную Германии больше игр, чем голкипер "Баварии". Лидером является экс-хавбек Лотар Маттеус – у него 150 матчей.

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