Нойер стал первым голкипером, сыгравшим 100 матчей за сборную Германии

Теги германиямануэль нойер

Нойер стал первым голкипером, сыгравшим 100 матчей за сборную ГерманииФото: инстаграм сбогрной Германии/Автор неизвестен

Сборные Германии и Латвии проводят товарищеский матч.

В составе немецкой команды на поле вышел вратарь Мануэль Нойер. Он проводит 100-й матч за национальную команду – это рекорд для вратарей. Перед игрой партнеры устроили ему почетный коридор.

Лишь 12 футболистов провели на сборную Германии больше игр, чем голкипер "Баварии". Лидером является экс-хавбек Лотар Маттеус – у него 150 матчей.

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