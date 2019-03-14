Нойер сыграл 100-й матч в ЛЧ, только пять вратарей провели больше игр в турнире

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер принял участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Эта игра стала для 32-летнего футболиста сотой в рамках самого престижного еврокубкового турнира.

Нойер стал пятым голкипером, которому удалось достичь этой отметки. Ранее данный показатель покорился Оливеру Кану, Виктору Вальдесу, Джанлуиджи Буффону, Икеру Касильясу и Петру Чеху.

Среди немецких игроков капитан "ротен" занимает четвёртое место по числу матчей в ЛЧ. Впереди него Филипп Лам (112), Томас Мюллер (105) и Оливер Кан (103).

Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. Ранее он защищал цвета "Шальке".

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