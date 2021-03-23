Нойер: "У Германии серьезные амбиции"

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Нойер: "У Германии серьезные амбиции"Фото: Твиттер @Manuel_Neuer 
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о целях в предстоящих матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

"Мы с нетерпением ждем этих трех игр и летнего Евро. У нас очень серьезные амбиции, мы хотим достичь успеха. Необходимо извлекать пользу из каждой тренировки и каждого матча. Будем стараться получить позитивный настрой с самого начала. В нашей группе есть несколько команд высокого класса, которые могут стать непростыми соперниками. Именно игры с ними будут определяющими", - цитирует Нойера Твиттер сборной Германии.

Напомним, в марте Бундестим встретится с Исландией (25 марта, дома), Румынией (28 марта, в гостях) и Македонией (31 марта, дома).

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