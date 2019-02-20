Нойер установил личный рекорд в Лиге Чемпионов
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер установил личный рекорд в Лиге Чемпионов, сообщает Opta.
В первом матче 1/8 финала ЛЧ против "Ливерпуля" голкипер 70 раз коснулся мяча, это его лучший показатель за всё время выступлений в турнире.
Нойер дебютировал в Лиге Чемпионов в сентябре 2007 года. Помимо "Баварии" он защищал ворота "Шальке".
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