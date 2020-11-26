Нойер установил новый рекорд по количеству победных матчей подряд в Лиге Чемпионов

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Нойер установил новый рекорд по количеству победных матчей подряд в Лиге Чемпионов

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Бавария" - "Зальцбург" (3:1) стал для голкипера мюнхинцев Мануэля Нойера рекордным.

Футболист провел рекордное количество победных матчей подряд в Лиге Чемпионов. Эта победа стала 15-й для него (11 - в сезоне-2019/20, 4 - в сезоне-2020/21).

Таким образом, Нойер обошел нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого в активе 14 побед за "Реал".

Отметим, для полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха победа над "Зальцбургом" стала 14-й подряд.

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