Нойер установил новый рекорд по количеству победных матчей подряд в Лиге Чемпионов
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Бавария" - "Зальцбург" (3:1) стал для голкипера мюнхинцев Мануэля Нойера рекордным.
Футболист провел рекордное количество победных матчей подряд в Лиге Чемпионов. Эта победа стала 15-й для него (11 - в сезоне-2019/20, 4 - в сезоне-2020/21).
Таким образом, Нойер обошел нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого в активе 14 побед за "Реал".
Отметим, для полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха победа над "Зальцбургом" стала 14-й подряд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20