Нойер установил рекорд Бундеслиги по количеству "сухих" матчей с "Гертой"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер установил рекорд Бундеслиги по количеству "сухих" матчей против "Герты". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Вчера, 19 января, "Бавария" разгромила "Герту" (4:0) в 18-м туре чемпионата Германии.

На протяжении всей карьеры Нойер выступал против "Герты" 21 раз и в 15 матчах не пропускал ни одного гола.

Ранее подобный рекорд принадлежал вратарю "Вердера" и "Шальке" Оливеру Реку.

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