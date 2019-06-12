Нойер установил рекорд сборной Германии

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер вписал своё имя в историю сборной Германии, сообщает Opta.

33-летний голкипер установил рекорд "Бундестим", проведя в составе национальной команды 37 матчей "на ноль".

Нойер превзошёл достижение Зеппа Майера, у которого 36 игр без пропущенных голов в футболке немецкой сборной.

Напомним, что во вторник вечером Германия разгромила Эстонию со счётом 8:0.

Нойер выступает за "манншафт" с 2009 года. В его активе 85 матчей.

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