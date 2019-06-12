Нойер установил рекорд сборной Германии
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер вписал своё имя в историю сборной Германии, сообщает Opta.
33-летний голкипер установил рекорд "Бундестим", проведя в составе национальной команды 37 матчей "на ноль".
Нойер превзошёл достижение Зеппа Майера, у которого 36 игр без пропущенных голов в футболке немецкой сборной.
Напомним, что во вторник вечером Германия разгромила Эстонию со счётом 8:0.
Нойер выступает за "манншафт" с 2009 года. В его активе 85 матчей.
Не пропустите: Мбаппе забил 100-й гол в карьере. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Квалификация Евро-2020: Бельгия разгромила Шотландию и другие результаты
-
Квалификация Евро-2020: Германия деклассировала Эстонию и другие результаты
-
Сборная России благодаря голу Ионова одолела Кипр в матче квалификации Евро-2020
-
"Локомотив" готовит предложение по Мурильо
-
Хамшик стал лучшим бомбардиром сборной Словакии
Лента новостей
-
Тренер сборной Кипра - о матче с Россией: "Мы играли с суперкачественной командой"
-
Нойер установил рекорд сборной Германии
-
Черчесов прокомментировал победу сборной России над Кипром
-
Хорватия проиграла Тунису в товарищеском матче
-
Определился второй финалист молодёжного Чемпионата Мира
-
Квалификация Евро-2020: Бельгия разгромила Шотландию и другие результаты
-
Квалификация Евро-2020: Германия деклассировала Эстонию и другие результаты
-
3
Сборная России благодаря голу Ионова одолела Кипр в матче квалификации Евро-2020
-
"Торпедо" Игнашевича подписало двух известных футболистов
-
1
Живоглядов прокомментировал свой переход в "Локомотив"
-
Дасаев разочарован одним из решений тренерского штаба сборной России
-
Мбаппе забил 100-й гол в карьере
-
"Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Уан-Биссаке
-
"Локомотив" готовит предложение по Мурильо
-
"Реал" нацелился на хавбека "Наполи"
-
Анюков и Жирков остаются в "Зените"
-
Хамшик стал лучшим бомбардиром сборной Словакии
-
"Спартак" предложит 8 миллионов евро за хавбека "Гронингена"
-
Сборная Украины впервые в истории вышла в финал молодёжного Чемпионата Мира
-
Головин, Ионов и Дзюба - в стартовом составе сборной России на матч с Кипром
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19