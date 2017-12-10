Нойер: "Уверен, что смогу сыграть на Чемпионате Мира"



Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер верит, что сумеет сыграть на Чемпионате Мира в России.

"Я абсолютно уверен, что выступлю на ЧМ-2018. Ничто не должно помешать мне сыграть на мундиале. Как только врачи мне разрешат, я вернусь к тренировкам. Надеюсь, что смогу расстаться с костылями к Рождеству", – цитирует Bild Нойера.

Напомним, что 31-летний Нойер получил серьезную травму ноги в сентябре.

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