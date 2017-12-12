Нойер: "Уверен, что во втором круге сыграю свои матчи"

Теги бавария мюнхенмануэль нойер

Нойер: "Уверен, что во втором круге сыграю свои матчи"Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер уверен в том, что во втором круге чемпионата Германии у него будет игровая практика. 

"Уверен, что всё будет складываться хорошо и я во втором круге сыграю свои матчи", — сказал страж ворот.

Как известно, Нойер сломал ногу в сентябре во время тренировки. На поле он вернется весной. 

Читайте: Нойер: "Уверен, что смогу сыграть на Чемпионате Мира" | http://soccernews.ru

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