Нойер в пятый раз стал вратарем года по версии IFFHS

Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер признан лучшим вратарем 2020 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Немецкий вратарь занял первое место с огромным отрывом, набрав 320 очков. Вторым стал словенский голкипер "Атлетико" Ян Облак (40). На третьей позиции бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон (30).

34-летний Нойер в пятый раз в своей карьере стал лучшим вратарем года по версии IFFHS. По этому показателю он догнал Икера Касильяса и Джанлуиджи Буффона.

Топ-8 лучших вратарей года по версии IFFHS выглядит следующим образом:

1. Мануэль Нойер ("Бавария") - 320

2. Ян Облак ("Атлетико") - 40

3. Алиссон ("Ливерпуль") - 30

4. Тибо Куртуа ("Реал") - 15

5. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - 10

6-8. Каспер Шмейхель ("Лестер") - 5

6-8. Кейлор Навас (ПСЖ) - 5

6-8. Самир Ханданович ("Интер") - 5.

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