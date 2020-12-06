Нойер в пятый раз стал вратарем года по версии IFFHS

Теги мануэль нойертибо куртуаян облакалиссонмарк-андре тер штеген

Нойер в пятый раз стал вратарем года по версии IFFHS

Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер признан лучшим вратарем 2020 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). 

Немецкий вратарь занял первое место с огромным отрывом, набрав 320 очков. Вторым стал словенский голкипер "Атлетико" Ян Облак (40). На третьей позиции бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон (30).

34-летний Нойер в пятый раз в своей карьере стал лучшим вратарем года по версии IFFHS. По этому показателю он догнал Икера Касильяса и Джанлуиджи Буффона.

Топ-8 лучших вратарей года по версии IFFHS выглядит следующим образом:

1. Мануэль Нойер ("Бавария") - 320

2. Ян Облак ("Атлетико") - 40

3. Алиссон ("Ливерпуль") - 30

4. Тибо Куртуа ("Реал") - 15

5. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - 10

6-8. Каспер Шмейхель ("Лестер") - 5

6-8. Кейлор Навас (ПСЖ) - 5

6-8. Самир Ханданович ("Интер") - 5.

Не пропустите: Нойер - лучший голкипер 2020-го года по версии ESPN. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дриусси выразил громкое недовольство своим положением в "Зените"

Дриусси выразил громкое недовольство своим положением в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов