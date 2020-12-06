Нойер в пятый раз стал вратарем года по версии IFFHS
Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер признан лучшим вратарем 2020 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Немецкий вратарь занял первое место с огромным отрывом, набрав 320 очков. Вторым стал словенский голкипер "Атлетико" Ян Облак (40). На третьей позиции бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон (30).
34-летний Нойер в пятый раз в своей карьере стал лучшим вратарем года по версии IFFHS. По этому показателю он догнал Икера Касильяса и Джанлуиджи Буффона.
Топ-8 лучших вратарей года по версии IFFHS выглядит следующим образом:
1. Мануэль Нойер ("Бавария") - 320
2. Ян Облак ("Атлетико") - 40
3. Алиссон ("Ливерпуль") - 30
4. Тибо Куртуа ("Реал") - 15
5. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") - 10
6-8. Каспер Шмейхель ("Лестер") - 5
6-8. Кейлор Навас (ПСЖ) - 5
6-8. Самир Ханданович ("Интер") - 5.
Не пропустите: Нойер - лучший голкипер 2020-го года по версии ESPN. | http://soccernews.ru
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