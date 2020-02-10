Нойер в скором времени подпишет новый контракт с "Баварией"
Президент мюнхенской "Баварии" Херберт Хайнер высказался о будущем голкипера Мануэля Нойера в клубе. Об этом сообщает Bild.
"Нойеру нравится в Мюнхене. Он является ценным игроком команды, ее неотъемлемой частью. Мы работаем над его новым контрактом. Я настроен оптимистично", - сказал Хайнер.
Нойер играет в "Баварии" с 2011 года. В этом сезоне 33-летний футболист провел 23 матч в Бундеслиги и пропустил 23 гола.
А еще: Румменигге: "Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|2
|РБ Лейпциг
|21
|42
|3
|Боруссия Дортмунд
|21
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16