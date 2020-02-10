Нойер в скором времени подпишет новый контракт с "Баварией"

Президент мюнхенской "Баварии" Херберт Хайнер высказался о будущем голкипера Мануэля Нойера в клубе. Об этом сообщает Bild.



"Нойеру нравится в Мюнхене. Он является ценным игроком команды, ее неотъемлемой частью. Мы работаем над его новым контрактом. Я настроен оптимистично", - сказал Хайнер.



Нойер играет в "Баварии" с 2011 года. В этом сезоне 33-летний футболист провел 23 матч в Бундеслиги и пропустил 23 гола.

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