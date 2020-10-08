"Нойер вернулся". Селихов высказался о своем настрое в борьбе за место в составе "Спартака"
Голкипер "Спартака" Александр Селихов высказался о своем настрое на борьбу за место в составе команды.
Напомним, последний раз 26-летний футболист выходил на поле в апреле 2019 года из-за травы ахиллова сухожилия.
"Мне нужно набрать для этого форму, я же не могу выйти (со словами) "поставьте меня", а туда все будет залетать. Я трезво смотрю на ситуацию.
Когда я вышел после первой травмы, я хромал. Нужно было сказать, что я не был готов играть. Думал, что все нормально, а оказалось, что ни хрена не нормально.
Сейчас настрой вернулся, Нойер вернулся. Я, конечно, не Нойер, но будем прикладывать все усилия", - сказал Селихов в эфире выпуска ютуб-шоу "Футбольный Хейт".
А еще: Голкипер "Спартака" Селихов заявил, что "Зенит" стал слабее | http://soccernews.ru
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