Нойер: "Верю, что вернусь на поле до конца сезона"

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Нойер: "Верю, что вернусь на поле до конца сезона"
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер рассказал о том, как продвигается его восстановление после перелома ноги.

"Восстановление идет хорошо, но мне нужно время. Думаю, что на следующей неделе у меня пропадет дискомфорт во время ходьбы. После этого я приступлю к легким пробежкам. Верю, что вернусь на поле до конца сезона. 

Чемпионат Мира это очень важный турнир для меня. Я нужен сборной Германии и мне нравится выходить на поле в ее футболке. Моя главная цель - сыграть за сборную на мундиале. Впрочем у меня также есть цели с "Баварией" на вторую половину сезона", - цитирует Нойера официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, что 31-летний Нойер получил перелом ноги в сентябре прошлого года и с тех пор на поле не выходил.

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