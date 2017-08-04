Нойер восстановился от травмы и вернулся к тренировкам

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Нойер восстановился от травмы и вернулся к тренировкам

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер восстановился после перелома ноги, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что 31-летний страж ворот уже приступил к тренировкам. Впрочем, пока неизвестно, примет ли он участие в матче за Суперкубок Германии против дортмундской "Боруссии".

Напомним, что Нойер получил травму в апреле в четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".

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