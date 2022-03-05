Нойер восстановился после операции раньше, чем ожидалось

Фото инстаграм Мануэля Нойера

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер близок к возвращению в строй, сообщает Bild.

35-летний страж ворот, получивший травму правого колена и перенесший операцию, уже вернулся к тренировкам в общей группе.

Звёздный немец пропустил ровно месяц, хотя ожидалось, что сроки его восстановления могут достигнуть шести недель.

В текущем сезоне Нойер сыграл за "Баварию" 28 матчей и пропустил 28 голов.

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