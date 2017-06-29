Нойер возобновил тренировки

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Нойер возобновил тренировки

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер приступил к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что у Нойера был диагностирован перелом плюсневой кости на левой ноге после ответной игры 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Реалом".

В минувшем сезоне Нойер принял участие в 40 матчах, в которых он пропустил 25 голов.

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