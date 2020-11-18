Нойер впервые в карьере пропустил 6 голов за игру

В матче 6-го тура Лиги наций сборная Германии проиграла Испании со счетом 0:6. Голкипером в этой игре был 34-летний Мануэль Нойер.

Вратарь впервые в профессиональной карьере пропустил шесть голов, как на клубном уровне, так и сборной.

В составе национальной команды Нойер играет с 2009 года.

Отметим, Сборная Германии потерпела самое крупное поражение в официальных матчах.

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