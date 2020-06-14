Нойер: "Все увидели, что мы можем одерживать и трудовые победы"

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Нойер: "Все увидели, что мы можем одерживать и трудовые победы"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался о победе над "Боруссией" из Менхенгладбаха в 31-м туре Бундеслиги.

"Матч был похож на кубковый. Когда игра равная, но удается вырвать победу, радость от него больше обычного. Все увидели, что мы можем одерживать и трудовые победы. С точки зрения тактики, сегодня мы играли немного по-другому, меньше обычного владели мячом и прессинговали в среднем блоке. Мы позволили Гладбаху подойти к нашим воротам. Это было частью плана", - сказал вратарь.

16 июня "Бавария" сыграет с "Вердером". Если мюнхенцы выиграют, они досрочно станут обладателями чемпионского титула турнира.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 31 73
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 31 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 31 62
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 31 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 31 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 31 43
8 Фрайбург Фрайбург 31 42
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 31 38
10 Герта Герта 31 38
11 Шальке Шальке 30 38
12 Кельн Кельн 31 35
13 Унион Берлин Унион Берлин 31 35
14 Аугсбург Аугсбург 30 32
15 Майнц 05 Майнц 05 30 31
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 31 28
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 31 28
18 Падерборн Падерборн 31 20
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