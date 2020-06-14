Нойер: "Все увидели, что мы можем одерживать и трудовые победы"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался о победе над "Боруссией" из Менхенгладбаха в 31-м туре Бундеслиги.

"Матч был похож на кубковый. Когда игра равная, но удается вырвать победу, радость от него больше обычного. Все увидели, что мы можем одерживать и трудовые победы. С точки зрения тактики, сегодня мы играли немного по-другому, меньше обычного владели мячом и прессинговали в среднем блоке. Мы позволили Гладбаху подойти к нашим воротам. Это было частью плана", - сказал вратарь.

16 июня "Бавария" сыграет с "Вердером". Если мюнхенцы выиграют, они досрочно станут обладателями чемпионского титула турнира.

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