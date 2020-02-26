Нойер вышел на 4-е место среди вратарей по числу матчей в Лиге чемпионов

Теги мануэль нойербавария мюнхен

Нойер вышел на 4-е место среди вратарей по числу матчей в Лиге чемпионов
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер вышел на 4-е место по числу матчей в Лиге чемпионов среди голкиперов.

Первый матч 1/8 финала против "Челси" (3:0) стал для него 107-м в турнире. Нойер опередил экс-вратаря "Барселоны" Виктора Вальдеса и уступает только Петру Чеху (111), Джанлуиджи Буффону (123) и Икеру Касильясу (177).

В нынешнем сезоне 33-летний Нойер провел за "Баварию" 34 матча во всех турнирах и пропустил 38 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Нойер в скором времени подпишет новый контракт с "Баварией". | http://soccernews.ru
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